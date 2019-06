Le Qatar fait tout pour briser son isolement

Depuis le début de la crise avec ses voisins arabes qui tentent de l'isoler, le Qatar a pris de nombreuses mesures sur le plan international ou intérieur pour les contourner. Le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Doha est accusé de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce qu'elle dément.

Le 14 juin 2017, le Pentagone annonce un accord de 12 milliards de dollars pour la vente à Doha d'avions de combat F-15. Le 1er août, le Qatar confirme une commande de navires de guerre à l'Italie pour un montant de cinq milliards d'euros. En septembre, le Qatar signe un accord pour l'achat à la Grande-Bretagne de 24 avions de chasse Eurofighter Typhoon. Des contrats de plus de dix milliards d'euros pour l'achat notamment d'au moins 12 avions de combat Rafale et 50 Airbus A321 sont signés en décembre lors d'une visite du président français Emmanuel Macron.

D'autres partenaires

En juillet 2017, la compagnie d’État Qatar Petroleum (QP) et le géant français Total officialisent un partenariat de 25 ans pour développer le grand gisement pétrolier offshore d'Al-Chahine, sur la côte orientale du Qatar. En septembre, le Qatar inaugure un port d'un coût de 7,4 milliards de dollars qui permettra de «briser les chaînes» représentées par le boycott. Port Hamad, situé sur la côte sud-est du Qatar, à environ une heure de route de la capitale, est une plateforme majeure pour les importations du pays.

Depuis le début de la crise, le Qatar s'est tourné vers l'Iran et la Turquie, notamment pour importer des produits alimentaires. En août 2017, le Qatar a annoncé le retour de son ambassadeur en Iran et le rétablissement de relations diplomatiques totales avec Téhéran. Et en janvier 2018, Oman et le Qatar ont signé un mémorandum pour le développement des investissements et du commerce bilatéraux. L'émirat aussi décidé la suppression des visas d'entrée pour les ressortissants de 80 pays, dans le but de stimuler le tourisme et le transport aérien et créé un statut de résident permanent assorti de certains privilèges pour trois catégories d'étrangers.

