AIO technologies, Becolux et CDCL font alliance

«Nos clients sont de plus en plus exigeants. Il leur faut un seul interlocuteur capable de leur proposer un éventail complet de services. Nous avons trouvé en la Compagnie de construction luxembourgeoise (CDCL), un allié privilégié et complémentaire», assure Mike Hein, président du conseil d'administration d'All in One Technologies S.A. (AIO), spécialisée dans la gestion innovante de biens immobiliers.

Concrètement, trois entreprises unissent leurs compétences. AIO, Becolux (jusqu'alors actionnaire à 100% d'AIO) et CDCL. L'objectif est de proposer aux clients (promoteurs immobiliers, communes, entreprises...) un panel complet de services allant de la conception d'un bâtiment à sa construction, en passant par son entretien, son exploitation, en collaboration avec les bureaux d'études, les cabinets d'architectes... Tout cela dans le cadre d'une politique axée sur le développement durable et la réduction des coûts énergétiques. L'union de ces trois entités n'est pas nouvelle. Elles avaient déjà travaillé sur plusieurs projets immobiliers comme le bâtiment Royal Grace de Luxland SA, boulevard Royal.

«Ce partenariat scelle une philosophie commune résolument orientée vers l'avenir, innovante et écologique qui nous permettra un développement économique positif et une croissance de chaque société», confient Charles Hames, directeur général d'AIO S.A., et Jean-Marc Kieffer, vice-président du conseil d'administration d'AIO S.A. et président du conseil d'administration de CDCL.

(Gaël Padiou/L'essentiel)