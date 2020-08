Ferrari abaisse encore ses prévisions 2020

Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a encore revu à la baisse lundi ses prévisions pour 2020 en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus. Le constructeur l'avait déjà fait début mai. Il vise désormais un chiffre d'affaires supérieur à 3,4 milliards d'euros, contre une fourchette entre 3,4 et 3,6 milliards en mai et plus de 4,1 milliards avant l'éclatement de la pandémie.

La marque au cheval cabré a vu son bénéfice net s'effondrer de 95% au deuxième trimestre, à neuf millions d'euros. Ce chiffre, à comparer aux 184 millions d'euros enregistrés un an plus tôt, est légèrement inférieur aux attentes. Selon le fournisseur d'informations économiques Factset Estimates, les analystes tablaient sur 11 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a, lui, diminué de 42% à 571 millions d'euros, contre 594 millions pronostiqués par les analystes. Les livraisons de voitures ont été divisées par deux par rapport à l'an passé, avec 1 389 bolides remis.

Les commandes restent solides

Cette chute s'explique à la fois par l'arrêt de la production pendant sept semaines entre mars et début mai sur les sites de Maranello et Modène, et de celui de la distribution à travers le monde. Les revenus provenant de la vente de voitures ont diminué de 41% et ceux liés à la sponsorisation et à la marque de 37% en raison du démarrage retardé de la saison de F1 et de la moindre fréquentation de ses magasins et musées. Les ventes de moteurs ont quant à elles dévissé de 61% du fait de la baisse des livraisons au constructeur Maserati.

Ferrari souligne néanmoins que son «portefeuille de commandes continue à être solide» et que «la redéfinition du plan de production prévoit une récupération d'environ 500 véhicules sur les 2 000 perdus pendant la suspension de la production». Mais il évoque les «incertitudes concernant le reste de la saison 2020 (de Formule 1): pour le moment 13 compétitions (sur 22 prévues à l'origine) sont confirmées, dont nombre pourraient se disputer sans spectateurs».

(L'essentiel/afp)