La BCE met en place un paiement instantané

La Banque centrale européenne donne vendredi le coup d'envoi de son «TIPS», un service de paiement instantané utilisable par les consommateurs et entreprises en zone euro et qui se veut une réponse aux géants numériques. L'Europe bancaire, qui a perdu la bataille dans le domaine des cartes bancaires dominé par les américains Visa et Mastercard, veut être prête face aux mastodontes américains Google, Amazon ou Apple ainsi qu'au chinois Alibaba qui s'installent sur le marché des services de paiement.

«TIPS est un outil qui va permettre aux banques de ne pas abandonner la partie à ces acteurs du numérique», déclare à l'AFP Marc Bayle de Jessé, directeur général à la BCE, chargé des infrastructures de marché et des paiements. Concrètement, le service offert par la BCE, l'acronyme «TIPS» signifiant «Target Instant Payment Settlement», permettra à chacun de transférer tout au long de l'année et en quelques secondes de l’argent via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. «Cela équivaut à se servir d’argent liquide, pour peu que l’argent se trouve sur le compte du payeur», résume le directeur à la BCE. La particularité est que les euros qui circuleront proviendront de comptes ouverts par les banques auprès d'une banque centrale, permettant une grande rapidité d'exécution des transactions et une quasi-gratuité, en sautant l'étape intermédiaire des portefeuilles électroniques type Apple ou Google.

Dans la seconde

Des implications très pratiques sont prévisibles dans le quotidien, pour régler ses achats au supermarché ou son plein d'essence à la station-service, mais pas seulement. «Pensez à votre enfant se trouvant dans la file d’attente d’un cinéma et qui va vous demander à distance de lui envoyer 10 euros dans la seconde», explique Marc Bayle de Jessé. En réglant très simplement ce type de situation, TIPS va permettre de «remplacer l'argent liquide qu’on a dans sa poche par un paiement numérique instantané». Certes, d'autres applications de paiement express en ligne existent déjà en zone euro, comme Paylib en France, ou d'autres qui rencontrent un grand succès au Royaume-Uni et en Scandinavie. Mais ces offres restent toutefois «nationales et réservées aux membres d'une même communauté», observe M. Bayle de Jessé, qui voit TIPS comme un outil allant à contre-sens d'une fragmentation du marché.

Une liste de huit établissements adhérant d'ores et déjà au procédé TIPS va être révélée vendredi. On y trouvera une majorité d'établissements espagnols à côté de la banque française BPCE (réunion des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne), a appris l'AFP. Chaque acteur de la finance pourra rejoindre à terme le dispositif du moment qu’il détient une licence bancaire lui permettant d’ouvrir un compte à la banque centrale.

