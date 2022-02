La crise en Turquie frappe durement Chypre

«Tout devient plus cher: nourriture, eau, électricité», soupire Mehmet Cobe, tailleur à Nicosie, en République turque de Chypre-Nord (RTCN). Dans cette entité reconnue seulement par la Turquie, la chute de la livre frappe durement une économie sous perfusion d'Ankara, déjà fragilisée par la pandémie. La RTCN a été créée en 1983, neuf ans après l’invasion du tiers nord de l’île méditerranéenne par la Turquie, en réponse à un coup d'État de nationalistes chypriotes-grecs qui voulaient la rattacher à la Grèce.

Sous embargo international et quasiment coupée du monde, la RTCN, avec ses plus de 300 000 habitants, dépend de la Turquie dont elle a adopté la monnaie, ce qui la rend vulnérable aux chocs de l’économie turque. «Deux jours après avoir reçu mon salaire, il ne me reste presque plus rien» déplore Dodo, une quadragénaire qui ne veut pas révéler son nom. Cette femme qui travaille dans deux hôtels de Nicosie pour environ 6 000 livres turques (TL), soit un peu moins de 400 euros, dit être obligée de demander de l’argent à ses enfants, entrés dans la vie active.

Isolement

Faiz Sucuoglu, Premier ministre de la RTCN, a indiqué le 22 février vouloir faire de l’économie la «priorité» du gouvernement, après avoir formé une coalition de droite nationaliste. Le coût de la vie a augmenté en raison de la «hausse du coût des transports et des marchandises qui a affecté l’économie de Chypre-Nord», explique à l’AFP, Turgay Deniz, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la RTCN.

La livre turque (TL), qui a perdu près de 45% de sa valeur en 2021, s'échange désormais à 15,5 livres pour 1 euro, contre 8,5 il y a un an. Avec des taux élevés d’inflation (plus de 46%) et de chômage (10%) - une «première depuis neuf ans» - le PIB, après avoir déjà subi une contraction de 16,2% en 2020, devrait «continuer à chuter en 2021», selon les dernières estimations données par M. Deniz.

En raison de son isolement international, «la RTCN ne peut signer d’accords qu’avec la Turquie» qui, d’après M. Deniz, fournit 15% du budget de la RTCN, jusqu’à un tiers selon d’autres sources. «En plus de reposer sur les importations et les devises étrangères, l’économie nord-chypriote est dépendante de l’aide financière extérieure, la seule disponible étant celle de la Turquie», souligne Mustafa Besim, économiste à l’Université de Famagouste. Sur l'enveloppe destinée par la Turquie à la RTCN, «la moitié des fonds n’a pas été transférée», estime-t-il. «Les transferts de fonds turcs ont été retardés en raison de la situation en Turquie».

Dépendance

Une grande partie des fonds n'a ainsi «pas été utilisée pour les infrastructures et pour soutenir les entreprises». A contrario, le secteur de la défense, prioritaire, est entièrement financé par la Turquie, qui dispose de plus de 30 000 soldats en RTCN. Sans Banque centrale pour réguler l’offre de monnaie, la RTCN dépend de l’institution turque, malmenée par le limogeage de trois gouverneurs depuis 2019.

«La livre turque est un paramètre que nous ne pouvons pas contrôler. Elle est contrôlée par le président turc» Recep Tayyip Erdogan, explique Vargin Varer, dirigeant de l’entreprise de transport de fret Armen Shipping. «Comme nous utilisons la livre et que nous importons la plupart des produits, les prix augmentent ici quand les taux de change augmentent», continue M. Varer, qui s’estime mieux loti que d’autres entreprises, malgré une baisse de son chiffre d’affaires. Il veut cependant garder espoir. Car «en raison de la dévaluation», le tourisme en RTCN, premier contributeur du PIB avec 22% avant la pandémie, est devenu plus attractif, «comparativement à d’autres concurrents dans la région».

(L'essentiel/afp)