Nouvelle année noire pour le marché automobile

Bis repetita : le marché automobile allemand a chuté en 2021 à son plus bas niveau depuis plus de trente ans, après avoir déjà plongé l'an passé, plombé par des pénuries de composants et la crise sanitaire, selon des chiffres officiels publiés mercredi. Au total, 2,62 millions de voitures ont été immatriculées l'an dernier dans la plus grande économie européenne, une baisse de 10,1% par rapport à 2020, selon un communiqué de l'agence fédérale de l'automobile KBA.

«Le marché automobile allemand n'a pas été aussi mauvais depuis la Réunification», en 1991, résumait en décembre Ferdinand Duddenhöffer, expert pour le Center automotive research de Duisburg. C'est la deuxième année de baisse consécutive pour le secteur: 2020 avait déjà été la pire année en trente ans, avec seulement 2,92 millions d'immatriculations réalisées. La production d'automobiles a également considérablement chuté en 2021, de 12%, à 3,1 millions d'unité, soit le plus «bas niveau depuis 1975», selon des chiffres du lobby automobile VDA, également publiés mercredi.

Manque de semi-conducteurs

Après une année 2020 marquée par les fermetures d'usine et les restrictions sanitaires, le secteur avait recommencé à croître dès la fin d'année, et à connaître une reprise soutenue, début 2021. «Des taux de croissance significatifs ont pu être atteints au premier semestre, notamment par rapport aux confinements de l'année précédente», explique la VDA, dans un communiqué. Mais rapidement, le marché a fait face à des goulots d'étranglements sur les marchés mondiaux, qui ont considérablement plombé la reprise, et douché les espoirs de reprise durable.

La pandémie de coronavirus a en effet bouleversé les chaînes d'approvisionnement, occasionnant des pénuries de matières premières et de composants. L'industrie automobile, pilier de l'économie allemande, souffre particulièrement du manque de semi-conducteurs, des éléments essentiels pour la construction d'un véhicule. Après un niveau de production mensuelle au plus haut historique, en décembre 2020, l'indicateur a donc finalement chuté au fil de l'année. Le nombre d'immatriculations baisse quant à lui depuis juillet.

(L'essentiel/afp)