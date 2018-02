Monoprix veut acheter le chausseur Sarenza

L'enseigne de distribution en centre-ville Monoprix (groupe Casino) a annoncé lundi être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir le chausseur en ligne Sarenza. L'opération, dont le montant n'a pas été révélé, doit permettre à Monoprix de «compléter son offre» et de se renforcer dans la vente en ligne, a précisé le groupe Casino dans un communiqué.

Elle «permettra d'unir la puissance du réseau, de l'offre mode, décoration et beauté et de l'expertise des équipes Monoprix au savoir-faire d'e-commerçant de Sarenza», détaille le document. «Après l'accord conclu avec Ocado en novembre dernier qui renforce notre positionnement leader sur les livraisons de produits alimentaires, Monoprix, avec Sarenza, se positionnera comme un acteur majeur de l'e-commerce non alimentaire», a déclaré Régis Schultz, président de Monoprix, cité dans le communiqué. La transaction, qui reste soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence, doit avoir lieu dans les prochaines semaines.

Présent dans 30 pays en Europe avec une offre qui rassemble 650 marques et «près de 40 000 modèles», Sarenza a réalisé un chiffre d'affaires (avant retours) de plus de 250 millions d'euros sur son denier exercice. Filiale du groupe Casino, Monoprix est installé dans plus de 250 villes en France, avec 800 magasins. L'enseigne est aussi présente à l'étranger, avec une centaine de boutiques, y compris au Luxembourg. Monoprix a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2017.



(L'essentiel/AFP)