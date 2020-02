Les acteurs du paiement ont choisi le Luxembourg

Payer avec son téléphone, avec Paypal, grâce à une carte virtuelle ou un portefeuille électronique… Les nouvelles formes de paiement modifient les modes de consommation. Les entreprises peuvent envoyer des paiements conséquents à l’autre bout du monde instantanément, les joueurs en ligne s’acheter des services depuis leur console de jeu, les voyageurs réserver un hôtel ou une voiture en même temps que leur vol.

«Le paiement émergent, c’est toutes les formes de paiement résultant de la digitalisation de la finance», résume Thibault de Barsy, ex-CEO de Keytrade Bank Luxembourg, devenu vice-président et directeur général de l’Emerging Payments Association (EPA) EU jeudi. Avec le Brexit qui se profile, l’EPA, basée à Londres, a choisi le Luxembourg pour développer ses activités dans l’Union européenne. Elle se présente comme la principale association professionnelle d’acteurs du paiement, et rassemble plus de 150 opérateurs.

Déjà active dans 25 pays

Pour son siège européen au Grand-Duché, elle a créé une association professionnelle sans but lucratif. «Le but est de connecter les acteurs de paiements, facilitant les interactions en allant sur des projets communs, mais aussi en organisant des événements», complète Thibault de Barsy. Créée il y a dix ans, l’EPA est déjà active dans 25 pays. «La philosophie est que les consommateurs puissent avoir accès et confiance dans les moyens de paiement, partout dans le monde et de manière moins chère et sécurisée. La finance inclusive est un de nos grands objectifs», dit Tony Craddock, directeur général.

La première priorité de l’EPA EU sera d’attirer des opérateurs en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Vingt-cinq partenaires sont espérés cette année. Visa et Mastercard ont déjà indiqué qu’ils seraient membres.

