IKEA Arlon fait sa mue et monte en gamme

«Le prix moyen de nos cuisines est bien plus élevé que dans les autres IKEA en Belgique. Nous en exposons une, par exemple, qui est la plus chère, à 25 000 euros». Kevin Lequeux, directeur commercial d’IKEA Arlon, illustre la volonté de montée en gamme de l’enseigne d’ameublement et de décoration, «tout en restant le moins cher du marché».

Le profil des clients

- 70 % des clients d’Ikea Arlon sont propriètaires de leur logement

- 42 % vivent avec des enfants

- 33 % sont célibataires

- 25 à 30 % ont des animaux

- La pièce la plus importante à leurs yeux est le salon (68 %), devant la cuisine (43,5%), la salle à manger (28 %) et la chambre (17 %)

- Ils effectuent en moyenne 4 visites par an en magasin

-La part du e-commerce dans les ventes atteint 20 %



Le magasin, installé depuis 2005 à deux pas de la frontière luxembourgeoise, voit 60% de ses 1,5 million de clients annuels venir du Grand-Duché. Une enquête a été menée auprès des clients pour tirer au mieux profit de ce positionnement particulier, sur trois frontières, entre larges fourchettes de pouvoir d’achat, forte présence d’expatriés ou encore demande en ligne qui explose (lire encadré). «On s’est demandé comment rester pertinents avec les ventes physiques», dit Christopher John Burman, Market Manager.

Une enveloppe de 2,5 millions d’euros

Le résultat: un espace d’exposition et de vente de 35 400 m² réaménagé, inauguré hier. Le parcours de visite est davantage centré sur l’expérience et l’immersion, avec des pièces plus réalistes, l’ajout d’ambiances sonores, le recours aux technologies rendant la maison «intelligente». La volonté est d’«inspirer» plus qu’inciter à l’achat compulsif. Les espaces peuvent être distinctifs (la chambre de princesse ou celle du gamer) ou proposer des solutions pour faire de la maison un lieu de travail plus plaisant, une tendance qui s’est amplifiée avec la pandémie de Covid.

La rénovation, qui a demandé une enveloppe globale de 2,5 millions d’euros, sera suivie du développement des canaux de vente et des services personnalisés.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)