Unilever bannit le mot «normal» de ses produits

Le géant de la beauté Unilever – qui compte 2,5 milliards de clients dans plus de 190 pays – veut participer à l'inclusion de tous et a décidé de ne plus faire référence à une norme. La multinationale a ainsi annoncé qu’elle retirait dorénavant le mot «normal» de tous les emballages et publicités de ses marques de produits de beauté et de soins.

«Des recherches menées dans le monde entier ont révélé que l’utilisation du terme «normal» pour décrire les cheveux ou la peau donne à la plupart des gens le sentiment d’être exclus», a écrit Unilever dans un communiqué publié ce mardi.

Impact négatif du mot

Selon une étude commandée par la multinationale et menée dans neuf pays, «sept personnes interrogées sur dix sont d’accord pour dire que l’utilisation du mot «normal» sur des emballages de produits de beauté et dans la publicité a un impact négatif». Pour la tranche d’âge 18-35 ans, ce chiffre passe à huit sur dix.

Et plus de 50% des gens interrogés ont confié qu’elles accordaient une grande importance désormais «à la position de l’entreprise sur les questions de société avant d’acheter ses produits».

Cette décision s’inscrit plus largement dans le cadre d’une nouvelle stratégie de la multinationale: «La décision de retirer le mot «normal» constitue l'une des nombreuses mesures prises pour remettre en question les idéaux de beauté restreints. Par ailleurs, nous nous efforçons d'aider à mettre fin à la discrimination et nous défendons une vision plus inclusive de la beauté.»

Si elle se dit consciente qu'il ne suffira pas de retirer le mot «normal» de ses produits et emballages pour résoudre le problème, Unilever estime tout de même qu'il s'agit là d’une «étape importante».

Spot publicitaire

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Unilever a sorti un spot très parlant. «C’est normal pour les filles d’être plus faibles que les garçons.» Le normal de la phrase perd sa dernière syllabe et se transforme en «no». «C’est normal pour les garçons qu’on leur apprendre comment de vrais hommes doivent se comporter»: c’est également non pour Unilever, qui s’interroge sur la pertinence du mot «normal» dans un monde où la société gagnerait à être plus inclusive et diversifiée.

L’entreprise a par ailleurs déclaré que dorénavant la forme, la taille, les proportions et couleur de peau de ses mannequins ne seraient plus «modifiées numériquement» et que le nombre de ses publicités présentant des personnes issues de groupes sous-représentés serait plus important.

(L'essentiel/vja)