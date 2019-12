Washington va encore taxer l'acier et l'aluminium

Les États-Unis vont imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine, a annoncé le président américain Donald Trump, dans un tweet, lundi.

«Le Brésil et l'Argentine ont procédé à une dévaluation massive de leur monnaie, ce qui n'est pas bon pour nos agriculteurs», a-t-il tweeté. Ajoutant: «Avec effet immédiat, je rétablirai les tarifs sur tout l'acier et l'aluminium qui sont expédiés de ces pays aux États-Unis».

Le président américain a également demandé à la Réserve fédérale d'«agir en conséquence» pour que les autres pays «ne profitent plus de la force de notre dollar en dévaluant leur monnaie». Début 2018, Donald Trump avait annoncé l'instauration, au niveau mondial, de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium mais, au printemps, il avait accepté de les supprimer pour l'Argentine et le Brésil, ainsi que pour d'autres pays.

Faisant référence à ces tarifs, le président a affirmé que les marchés financiers américains étaient «en hausse de 21%» depuis lors. Malgré cela, l'acier américain a continué à souffrir, l'emploi dans le secteur sidérurgique poursuivant son déclin tandis que la production a été arrêtée dans certains hauts-fourneaux le mois dernier.

