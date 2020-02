Porté par l'Asie, Hermès ne connaît pas la crise

Hermès a signé une nouvelle année record en 2019, porté par le succès de sa maroquinerie et une croissance toujours forte en Asie, où le groupe de luxe estime qu'il est «encore trop tôt» pour évaluer l'impact du coronavirus sur son activité. Le chiffre d'affaires du sellier-maroquinier a atteint 6,8 milliards d'euros l'an dernier, progressant de 15,4% en données publiées, et de 12% en croissance organique, une performance conforme aux consensus établis par les agences Factset et Bloomberg.

Au quatrième trimestre, la croissance organique de l'activité s'est ralentie, à 10,7%, alors qu'elle était en accélération auparavant, à successivement 10,4%, 11,6% puis 15% sur les trois premiers trimestres de l'année. Son bénéfice net s'est établi à 1,5 milliard d'euros, soit une hausse de 9%, tandis que sa marge opérationnelle atteignait 34%, contre 34,8% en 2018 «en raison de l'impact défavorable des couvertures de change», selon un communiqué mercredi.

«Une dynamique solide»

Le groupe proposera lors de son assemblée générale, le 24 avril, le versement d'un dividende de 5 euros par action, contre 4,55 euros l'an dernier. Axel Dumas, le patron d'Hermès, a salué «une dynamique solide» et «des performances particulièrement remarquables cette année, grâce à une croissance équilibrée dans tous les métiers et toutes les zones géographiques». Il a cependant estimé qu'il était «encore trop tôt pour tirer des conclusions» sur l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité du groupe, qui réalise plus de la moitié de ses ventes dans la zone Asie Pacifique.

«C'est tombé dans un pays important, à un moment important (NDLR: soit le Nouvel An chinois, qui génère de fortes dépenses). On a 43 magasins dans la région si on prend la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan: à un moment on a dû en fermer 11, aujourd'hui 4 sont encore fermés. On voit une renormalisation potentielle, mais il est encore trop tôt pour savoir quand arrivera l'effet rebond», a résumé M. Dumas.

«Aucun problème d'approvisionnement»

Il a précisé qu'aucun salarié du groupe n'avait été touché par l'épidémie. Il a également tenu à souligner que le groupe ne connaissait aucun problème d'approvisionnement, alors que l'Italie, qui fournit en cuirs et peaux de nombreux groupes de luxe, est à son tour touchée par le virus et les restrictions qui l'accompagnent. «Notre production est faite en France à 80%», a rappelé Axel Dumas.

L'an dernier, la zone Asie (hors Japon) a vu ses ventes progresser de 18%, tandis que le Japon affichait une hausse de 8%. L'Amérique a connu une croissance de 12% de son activité, l'Europe de 8% tout comme la France, «malgré l’impact négatif des événements de fin d’année» et notamment les grèves dans les transports, en réaction à la réforme des retraites.

Par métiers, la maroquinerie-sellerie, cœur d'Hermès, a vu ses ventes progresser de 11% pour totaliser 3,4 milliards d'euros. «L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec la montée en puissance de la manufacture de l'Allan et le lancement des travaux des maroquineries de Guyenne et de Montereau, dont l'achèvement est prévu en 2020», précise Hermès, alors que deux autres sites sont dans les tuyaux pour 2021 et 2022.

