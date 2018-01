RTL Group acquiert la plateforme United Screens

RTL Group a annoncé l'acquisition de United Screens, une plateforme d'intégration de vidéos en ligne. Basée dans les pays du nord de l'Europe, elle réalise 50% de ses revenus dans le «brand content» (contenu de marques). «Cette acquisition est une étape supplémentaire dans notre stratégie "Total Vidéo"», commente Bert Habets, pdg de RTL Group.

RTL Group est déjà présent sur ce marché avec les sites StyleHaul, Divimove et BroadbandTV. Le groupe de médias a déboursé 120 millions de couronnes suédoises (12,4 millions d'euros). En outre, il prévoit d'investir 25 millions de couronnes (2,6 millions d'euros) supplémentaires dans United Screens. La plateforme revendique plus de 500 millions de vues de vidéos par mois sur Youtube.

United Screens generates over 500 million video views a month on YouTube and represents hundreds of influencers in music, lifestyle and entertainment across all social media platforms.



(L'essentiel)