Polestar arrive sur le marché luxembourgeois

Le constructeur suédois de voitures électriques Polestar veut rivaliser avec Tesla, sur les marchés européens. Et veut à présent s'étendre. Le groupe ambitionne d'être présent sur 30 marchés à travers le monde d'ici fin 2022, contre 18 pays aujourd'hui, déjà deux fois plus qu'en 2020. «Une croissance de cette ampleur est sans précédent et confirme notre positionnement de marque électrique mondiale», a dit lundi, le directeur général, Thomas Ingenlath, au Salon international de l'automobile de Munich.

Outre le Moyen-Orient, la filiale de Volvo vise aussi l'Islande et le Luxembourg. «Comme nous ne vendons nos véhicules que sur Internet, nous pouvons ouvrir de nouveaux marchés plus rapidement», poursuit Thomas Ingenlath.

De plus, Polestar a annoncé son intention d'étendre son concept de vente. En plus des salles d'exposition déjà existantes, les «Polestar Spaces», en général dans les centres-villes, la marque va lancer les «Polestar Destinations», des lieux plus grands et plus facilement accessibles en dehors de la ville, dès cette année.

