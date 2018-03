Le budget post-​​Brexit va peser sur la Belgique

La Commission européenne va présenter le 2 mai sa proposition de budget pluriannuel pour la période 2021-2027 et la négociation entre les États membres et le Parlement européen s'annonce plus difficile que celle du précédent exercice (2014-2020) en raison de la perte de la contribution annuelle de 11 milliards d'euros du Royaume Uni après le Brexit. Une première discussion lors du dernier sommet européen le 23 février a montré l'ampleur de la difficulté.

La ministre belge du Budget, Sophie Wilmès, évalue à 800 millions d'euros par an l'augmentation de la contribution de la Belgique à la suite du Brexit. «Ce n'est pas rien. C'est de l'argent qu'il faut aller trouver dans les budgets nationaux et vous savez que nous ne sommes pas en excédent budgétaire», a-t-elle souligné. La contribution belge au budget de l'UE est de 5,5 milliards d'euros par an, dont 2 milliards provenant des droits de douane et 500 millions de la TVA.

La Belgique refuse de réduire la part de 20% prélevée par l'État belge sur les droits de douane, a-t-elle averti. À la compensation de la perte de la contribution britannique va s'ajouter la part de la Belgique pour le financement des nouvelles politiques de l'UE. Sur la base de la proposition de la commission européenne, jugée «maximaliste» par Mme Wilmès, la Belgique devrait «ajouter 2 milliards d'euros à sa contribution. C'est très compliqué à accepter en l'état», a-t-elle affirmé.

(L'essentiel/afp)