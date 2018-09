Le Canada planche sur une réforme de l'OMC

Le Canada planche sur un projet de réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), accusée par le président américain Donald Trump de permettre des pratiques «déloyales», et doit organiser en octobre à Ottawa une réunion internationale à ce sujet, ont indiqué vendredi des sources canadiennes. «Nous reconnaissons les défis au sein de l'OMC et croyons qu'il faut trouver le moyen de faire le travail nécessaire pour faire avancer les réformes», a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministre de la Diversification du commerce international Jim Carr. «Ce travail commence», a-t-il indiqué, soulignant que «l'OMC peut surmonter certains de ses défis historiques et faire des progrès».

Les ministres du Commerce des pays du G20 réunis en Argentine ont unanimement reconnu vendredi la nécessité d'une réforme de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) afin de mieux gérer les conflits, alors qu'une guerre commerciale menace l'économie.

«Un petit groupe de ministres du commerce ayant les mêmes idées pour discuter de la réforme de l'OMC» se réunira ainsi à Ottawa les 24 et 25 octobre pour «identifier des moyens concrets d'améliorer l'OMC à court, moyen et long terme», a indiqué à l'AFP une source gouvernementale canadienne requérant l'anonymat étant donné le caractère sensible des discussions. «Les travaux préparatoires sont en cours», a ajouté cette source. «L'Australie, le Brésil, le Chili, l'Union européenne, le Japon, le Kenya, la Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour et la Suisse feront partie du petit groupe de travail» qui se réunira dans la capitale canadienne, a précisé ce responsable.

Une source diplomatique européenne a toutefois affirmé à l'AFP que «la réunion n'est pas totalement confirmée car une réunion ministérielle commerce du G20 a lieu en ce moment et le Canada vérifie s'il a assez de soutien» pour diriger la réforme de l'OMC. Washington et Bruxelles avaient annoncé fin juillet vouloir travailler de concert afin de réformer l'OMC, à l'issue d'une réunion entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.

(L'essentiel/afp)