EasyJet et Air France-​​KLM pour reprendre Alitalia

Selon le journal économique Il Sole 24 Ore - qui dit s'appuyer sur trois sources proches du dossier - easyJet a ainsi «changé de cheval» puisqu'un temps les médias estimaient qu'il pourrait s'allier à Cerberus. Il Sole 24 Ore estime qu'«en faveur du binôme franco-hollandais joue la carte internationale représentée par Delta Air Lines, partenaire commercial dans Sky Team, avec qui Alitalia est en train de négocier davantage de vols vers les États-Unis». Le journal indique qu'«on comprendra bientôt» si la proposition d'easyJet-Air France-KLM constitue «une manœuvre pour faire pression sur Lufthansa». La compagnie allemande apparaissait jusqu'à présent comme favorite.

D'après la presse italienne et allemande, Lufthansa serait prête à mettre sur la table 300 millions d'euros pour reprendre la partie «aviation» d'Alitalia, alors que Rome espérait obtenir 500 millions. D'après les médias, la compagnie allemande souhaiterait réduire les effectifs de 2 000 personnes, soit 25% du personnel de la partie «aviation» (8 400 personnes). Le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, avait déclaré lundi que trois offres étaient sur la table et que les administrateurs devraient «dès la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, dire laquelle de ces offres est la meilleure, et donc avec qui débuter des négociations exclusives».

Soulignant «ne pas avoir de préférence», il a expliqué que «l'évaluation serait faite sur les chiffres». Le gouvernement de centre-gauche semble vouloir conclure le dossier avant les élections législatives du 4 mars, dont le résultat est incertain. Dans les sondages, la coalition de Forza Italia de Silvio Berlusconi (droite) et la Ligue du Nord (extrême droite) mènent la danse avec plus de 35% des intentions de vote, devant le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) et le Parti démocrate (PD, centre gauche), crédités de 28 et 25%. Alitalia, qui compte quelque 11 500 salariés, a accumulé les pertes ces dernières années face à la concurrence des compagnies à bas coût. Elle a été placée sous tutelle le 2 mai, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1 700 suppressions d'emploi.



(L'essentiel/AFP)