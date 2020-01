Boeing aurait tiré sur les coûts au prix de la sécurité

Mépris des régulateurs, des compagnies aériennes et de leurs propres collègues: une série de messages embarrassants de salariés de Boeing, dévoilés jeudi, livre un portrait peu flatteur de l'avionneur et dépeint une culture interne marquée par «l'arrogance» et le souci de réduire à tout prix les coûts. On y apprend que Boeing a minimisé l'importance du système antidécrochage MCAS pour éviter une formation des pilotes sur simulateur jugée plus coûteuse et susceptible d'allonger les délais d'approbation du MAX.

C'est pourtant ce logiciel qui est en cause dans les deux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines ayant fait 346 morts et entraîné l'immobilisation au sol du MAX. «Nous devons rester fermes sur le point qu'il n'y aura pas de formation sur simulateur. (...) Nous nous battrons contre tout régulateur qui essaiera d'en faire un préalable», écrit un salarié à son collègue en mars 2017, peu avant l'homologation du MAX. Quelques mois plus tard, le même salarié, pilote d'essais, se vante d'avoir «permis à (Boeing) d'économiser des tas de dollars».

Low-cost

En 2018, plusieurs employés travaillant sur les simulateurs du MAX s'inquiètent de nombreuses difficultés techniques rencontrées et de leur origine. «Mettrais-tu ta famille dans un simulateur MAX? Moi, je ne le ferais pas», écrit l'un d'eux en février, huit mois avant la première tragédie. «Non», lui répond un collègue. Deux autres salariés redoutent, eux, les conséquences pour l'image de Boeing, alors que leurs dirigeants semblent obnubilés, selon eux, par l'idée de rattraper le retard pris sur l'A320Neo d'Airbus.

«Tous leurs messages ne parlent que du respect des délais et font peu état de la qualité», se désole l'un d'eux. «Nous nous sommes mis tous seuls dans ce pétrin, en choisissant un sous-traitant à bas coûts et en imposant des délais intenables. Pourquoi le sous-traitant low-cost le moins expérimenté a-t-il remporté le contrat? Simplement parce que c'était une question de dollars», poursuit son collègue. «Présenter des excuses ne suffira pas», prévient Robert Clifford, avocat de familles de victimes d'Ethiopian Airlines.

Le 31 octobre 2019, 50 Boeing fissurés étaient immobilisés dans le monde:

