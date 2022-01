Tesla fait un profit record de 5,5 milliards de dollars

Bénéficiant de l'engouement pour ses véhicules électriques, Tesla a dégagé un profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021 et son chiffre d'affaires s'est envolé de 71% à 53,82 milliards de dollars. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires croître de 65% à 17,72 milliards de dollars et son bénéfice net bondir à 2,3 milliards de dollars.

Le fabricant américain de véhicules électriques a toutefois prévenu, mercredi, que des défis logistiques pourraient persister tout au long de l'année. Le groupe d'Elon Musk prévoit par conséquent de se concentrer encore en 2022, sur la montée en puissance de sa production pour pouvoir répondre à la demande, plutôt que sur les lancements de nouveaux modèles.

Viabilité et rentabilité

«Il ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques», a commenté l'entreprise, dans un communiqué. Tesla affirme même que sa marge opérationnelle au quatrième trimestre était plus élevée que celles de tous les gros constructeurs automobiles traditionnels. Le groupe avait déjà annoncé un bond de ses livraisons de 87% l'an dernier, malgré la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes d'approvisionnement qui affectent l'ensemble du secteur automobile.

Le constructeur automobile, qui annonce depuis plusieurs trimestres vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an, devrait encore «confortablement» dépasser cet objectif en 2022, a affirmé M. Musk, lors d'une conférence téléphonique. Le taux de croissance dépendra de la montée en puissance des différents sites du groupe et de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il souligné. «Nos propres usines ont fonctionné en dessous de leurs capacités pendant plusieurs trimestres, principalement en raison de la chaîne d'approvisionnement, ce qui devrait se poursuivre en 2022», a prévenu Tesla.

(L'essentiel/AFP)