Deux euros le litre d'essence, c'est pour demain

Dans la plupart des pays d'Europe, le constat est le même depuis plusieurs semaines. Les prix des carburants sont orientés à la hausse, à cause de l'envolée des prix du pétrole. En l'espace d'un an, le cours du baril de Brent a ainsi augmenté de plus de 86%, pour atteindre 74 dollars. Conséquence: les prix de l'essence flirtent parfois avec les 2 euros/litre. Ce seuil symbolique risque bien d'être franchi au cours des prochaines semaines en France.

À Paris, les prix du sans plomb 95 et sans plomb 98 atteignent par exemple déjà 1,86 à 1,99 euro/litre, selon un article du Parisien. Des niveaux qu'on retrouve également dans les stations-services sur les aires d'autoroutes. Faire son plein revient beaucoup plus cher qu'il y a un an, entre 10 et 15 euros selon le volume de son réservoir. Le surcoût annuel pour un automobiliste qui fait en moyenne deux pleins par mois s'élève à plus de 240 euros pour le diesel et grimpe à 300 euros pour l'essence.

Le ministère de l'Économie a apparemment une autre grille de lecture concernant la flambée du prix des carburants: «Ils retrouvent simplement leur niveau d'avant la crise du Covid» et montrent que «l'économie repart». Pour rappel, au Luxembourg, le prix du diesel (1,247 euro/l) n'avait plus été aussi cher depuis août 2013 et le prix du sans plomb 98 (1,467 euro/l) depuis octobre 2012.

(pp/L'essentiel)