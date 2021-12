Après Nike, Adidas lance sa collection de NFT

La marque Adidas Originals commercialise à partir de ce vendredi des NFT achetables en cryptomonnaie qui donnent dans un premier temps un «accès exclusif» à des accessoires numériques utilisables dans le jeu vidéo The Sandbox. Le métavers est «l’avant-garde de la créativité» et «il est naturel pour Adidas Originals d’y entrer», explique Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente marketing et communication de la marque, citée jeudi dans un communiqué.

Des produits physiques liés, comme un sweat spécifique, seront également disponibles à la vente pour les membres de ce club restreint qui auront acquis ces NFT pour 0,2 ETH (Etherum, soit près de 700 euros) l’unité. Pour son arrivée dans le métavers, Adidas s’est associé à des noms respectés de la communauté crypto, comme le Bored Ape Yacht Club, une des plus importantes collections de NFT, regroupant 10 000 «jetons» liés à des images uniques de singes, vendus à plus de 200 000 dollars l’unité.

Nouvelle poule aux œufs d’or

Le «métavers», contraction de méta-univers, désigne un réseau d’espaces virtuels interconnectés, parfois décrit comme l’avenir d’internet. L’intérêt des grandes marques pour le métavers est de plus en plus marqué depuis que Facebook a annoncé fin octobre vouloir faire de cet espace son nouveau projet d’entreprise.

Quasi inconnus voici encore un an, les NFT («non-fungible tokens» ou jetons non fongibles en français), sont des certificats d’authenticité et de propriété basés sur la technologie «blockchain», un système inviolable qui authentifie aussi les transactions d’échanges de cryptomonnaies.

Ils représentent pour certains la nouvelle poule aux œufs d’or du marché de l’art contemporain et sont devenus en quelques mois des incontournables des maisons d’enchères, atteignant des prix de plusieurs millions de dollars - le record revenant à l’œuvre entièrement numérique de l’artiste américain Beeple avec 69,3 millions en mars chez Christie’s.

Nike déjà présent

Adidas n’est pas seul à se ruer vers ce nouvel horizon numérique. Son concurrent américain Nike a annoncé lundi le rachat de RTFKT (prononcer «artéfact»), une start-up de mode digitale qui repose également sur la blockchain.

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft commercialise de son côté également des NFT qui permettent, par exemple, à un joueur d’acquérir une arme ou un véhicule unique comportant un propre numéro de série utilisable dans un jeu.

(L'essentiel/AFP)