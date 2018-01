Vers une augmentation des aides sociales

Dans le but «d'alléger l'impact des réformes économiques sur les foyers saoudiens», le roi Salmane a décidé dans un décret publié tard vendredi de doter le personnel militaire et les fonctionnaires d'une allocation de 1 000 riyals (environ 222 euros), selon un communiqué officiel. La plupart des Saoudiens sont employés par l’État et, comme les autres citoyens de monarchies pétrolières du Golfe, bénéficient depuis longtemps d'un généreux système de prestations sociales.

Mais après la chute des prix du pétrole en 2014, l'Arabie saoudite a introduit une série de mesures d'austérité, notamment une TVA de 5% sur la plupart des biens et services entrée en vigueur cette année, dans le but de limiter le déficit budgétaire. En 2017, le PIB saoudien s'est contracté pour la première fois depuis huit ans, en partie à cause des effets des mesures d'austérité sur la consommation.

Immobilier et prime

Le budget 2018 prévoit toutefois des dépenses publiques importantes dans le but de renouer avec la croissance. Selon le décret royal, l'allocation à destination des étudiants sera ainsi augmentée de 10% et l’État prendra à sa charge les 850 000 premiers riyals (environ 188 000 EUR) de TVA sur le premier achat immobilier de chaque Saoudien.

Par ailleurs, les soldats saoudiens servant à la frontière du Yémen où Ryad intervient à la tête d'une coalition militaire pour soutenir les forces progouvernementales face aux rebelles, recevront une prime de 5 000 riyals (1 108 euros).

(L'essentiel/AFP)