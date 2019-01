«Avec Bilia, c'est un plaisir d'avancer»

«L'essentiel»: Que représente votre groupe automobile?

Philippe Emond: Trois concessions Bilia-Emond à Luxembourg-Ville, Arlon et Libramont. Et cinq sous mon nom en Champagne-Ardennes, dont la plus grosse se trouve à Reims. Toutes pour commercialiser les marques BMW et Mini.

Quel bilan tirez-vous de 2018 au Luxembourg?

Sur un marché qui a peu bougé, BMW a su rester la première marque premium derrière le généraliste Volkswagen. Et Mini a gardé sa place. Chez Bilia-Emond, nous avons commercialisé 1 845 BMW et 640 Mini. C'est une très bonne performance pour le directeur de notre site, Baptiste Vallin, et ses équipes.

Vous associer avec Bilia pour reprendre l'affaire Kontz, c'était un sacré pari...

Au même endroit, pas facile à exploiter vu la complexité des lieux, nous voulions faire différemment. Nous avons amélioré ce qui pouvait l'être en termes d'accueil, de parkings, de services à la clientèle. Nous avons aussi travaillé sur les organisations pour devenir plus efficaces. L'apport de Bilia, qui possède quelque 140 concessions en Europe, est incroyable et indispensable. Nous avons impulsé une nouvelle dynamique et nos 160 collaborateurs adhèrent.

Travailler avec un groupe coté en Bourse, c'est facile?

Oui, car les objectifs sont très clairs et les moyens à disposition aussi. Et cela nous permet de nous étalonner par rapport à d'autres «maisons» Bilia. La satisfaction de nos clients passe au premier plan et elle est intimement liée à la satisfaction de nos salariés.

Que vous manque-t-il pour aller de l'avant?

Un nouveau bâtiment! Ce sera chose faite pour l'Autofestival 2022 sur le Ban de Gasperich. Nous aurons 14 000 m² sur un seul endroit au lieu de 6 000 m² éparpillés. Nous développerons BMW voitures et motos, Mini et véhicules d'occasion.

(Propos recueillis par Denis Berche/L'essentiel)