POST en quête d'une meilleure rentabilité

POST Luxembourg a dégagé l’an passé un bénéfice net de 33,4 millions d’euros, en baisse de 4,3 millions sur un an, 2017 ayant bénéficié de l’apport de «recettes exceptionnelles». L’État, actionnaire à 100%, s’est vu verser 20 millions d’euros de dividendes, un montant égal à celui de 2017, a-t-il été indiqué ce mardi lors de la présentation des résultats annuels. Le chiffre d’affaires progresse de 7,4%, à 826 millions d’euros, en partie en raison de l’intégration de deux filiales, dont l’opérateur JOIN (avec huit millions d’euros de résultat négatif lié à la fermeture en Belgique), dans le périmètre de consolidation. Hors ces intégrations, la hausse est de 3%.

Des résultats qualifiés «d’agréable surprise» par le directeur général du groupe postal et de télécommunications, qui appelle toutefois à la prudence: «L’environnement reste très concurrentiel avec une forte pression sur les prix, ce qui nous impose de maîtriser nos coûts», a justifié Claude Strasser. Avec 3,464 millions de colis distribués l’an passé (+137% par rapport à 2013), l’activité a continué à porter le métier postal (159,3 millions de chiffre d’affaires en 2018, contre 145,7 millions en 2017). Les volumes de lettres nationales tombent à 130 millions d’unités (-24,7 millions en cinq ans).

Les investissements globaux se poursuivent

Dans les télécommunications, les revenus sont stables, à 450,6 millions d’euros. «On perd des sommes importantes chaque année, avec la baisse des lignes classiques et avec les revenus moyens par client dans le mobile qui descendent, en raison de la forte concurrence et de l’effet roaming qui a fait perdre 12 millions d’euros en 3-4 ans. Maintenir ces revenus est finalement une bonne nouvelle», a commenté Claude Strasser. Dans les services financiers, POST constate que les transactions se font de plus en plus électroniquement, au contraire des transferts papier et des transactions aux guichets.

Les investissements globaux se poursuivent, avec 127 millions d’euros engagés l’an passé, et 824 millions en cinq ans. Pour autant, le groupe vise à long terme une rentabilité «acceptable». «On regarde comment nos concurrents européens se situent au niveau des retours sur investissements et nous chercherons à être dans la moyenne. Déjà, dans les télécoms, on n’est pas loin et au niveau courrier, on est plutôt bons», a conclu le directeur.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)