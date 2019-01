ANA va commander 30 Boeing et 18 Airbus

La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a annoncé mardi des commandes portant sur un total de 48 avions (30 Boeing 737 MAX8, dont 10 en option) et 18 Airbus A320neo, pour un prix catalogue de l'ordre de 4,3 milliards d'euros. ANA est un client traditionnel de l'avionneur américain Boeing, mais a néanmoins ouvert les portes au concurrent européen Airbus ces dernières années.

Le groupe explique sa décision par les besoins croissants en Asie et compte utiliser les Airbus A320neo via une de ses filiales à bas coûts, Peach Aviation, qui emploie déjà des appareils de ce type et salue leur bon rendement en termes de consommation de carburant. Les Boeing 737 Max8, choisis pour la première fois par une compagnie nippone, ont été sélectionnés pour succéder dans la flotte d'ANA aux 737 NG.

Ces commandes s'inscrivent dans un contexte particulier, avec d'une part l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange entre l'Europe et le Japon et une volonté commune de renforcer le commerce mutuel, et d'autre part, du côté américain, la pression constante du président Donald Trump pour que soient rééquilibrés les échanges entre le Japon et les États-Unis avec plus de produits made in USA entrant sur le sol nippon. ANA a fait ces annonces simultanément à la publication de ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 qui s'achèvera en mars.

A l'issue des trois premiers trimestres, le groupe, dont la compagnie phare est ANA, a dégagé un bénéfice net de 106 milliards de yens (850 millions d'euros), en baisse de 30% sur un an à cause de l'absence d'un gain exceptionnel, mais son chiffre d'affaires a dans le même temps grimpé de 5% à 1 570 milliards de yens (12,56 milliards d'euros grâce à une augmentation du nombre de passagers sur les lignes internationales.

(L'essentiel/afp)