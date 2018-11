«Nous avons faim»: le secteur du sucre en grève

Les employés de la plus ancienne compagnie de canne à sucre en Iran ont fait grève, samedi, pour protester contre le non-versement de leurs salaires, et appelé à la nationalisation de la société, a annoncé l'agence semi-officielle Ilna. «Nous avons faim», peut-on lire sur une pancarte brandie par une femme accompagnée de ses enfants et manifestant avec les employés de la compagnie Haft Tapeh, à Shush, dans l'ouest du pays, d'après une photo diffusée par Ilna.

Fondée en 1962, Haft Tapeh emploie près de 4 000 ouvriers. Depuis la privatisation de la compagnie en février 2016, les employés ont organisé plusieurs manifestations contre les retards accusés dans le règlement de leurs salaires et le non-versement de leurs pensions. Le mouvement de contestation s'est intensifié ces dernières semaines. L'adjoint du gouverneur de la province du Khouzestan, Yadollah Mehrali-Zadeh, a appelé les grévistes à «reprendre le travail avant que la production ne se perde».

«Le gouvernement oeuvre à verser (aux travailleurs) deux à trois mois de leurs salaires impayés dans les prochaines semaines», a-t-il déclaré, cité par l'agence officielle Irna. L'Iran a été marqué ces derniers mois par de nombreuses grèves et protestations contre les conditions de travail et le non-versement des salaires dans certains secteurs, notamment ceux de la sidérurgie, l'éducation et le transport.

