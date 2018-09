Un très bon début d'année pour Hermès

«Hermès réalise une performance exceptionnelle», s'est félicité mercredi, le président Axel Dumas, mettant en avant «une croissance saine» et «un modèle solide dans un contexte mondial qui demeure incertain et instable». Au cours des six premiers mois de l'année, le bénéfice net du sellier-maroquinier s'est établi à 708 millions d'euros, en hausse de 17% sur un an et supérieur aux prévisions des agences Factset et Bloomberg, qui tablaient toutes deux sur 656 millions d'euros.

Célèbre pour ses carrés de soie et ses sacs Kelly et Birkin, le groupe avait déjà publié fin juillet ses ventes semestrielles, qui s'étaient établies à 2,8 milliards d'euros, soit une progression de 11,2% en organique. À cette occasion, Axel Dumas avait prévenu qu'il s'attendait à une rentabilité opérationnelle courante «proche du niveau record atteint au premier semestre 2017» - au cours duquel la marge opérationnelle s'était établie à 34,3% des ventes. Mercredi, Hermès a fait état d'une marge de 34,5% pour les six premiers mois de l'année, très proche des 34,6% atteints pour l'ensemble de l'exercice 2017.

Deux nouvelles maroquineries

C'est la division Maroquinerie-Sellerie - cœur de métier représentant 50% du chiffre d'affaires - qui continue d'alimenter la croissance du groupe, avec une demande «restant très forte» pour les sacs emblématiques de la maison tout comme pour les modèles plus récents, souligne Hermès. Mais les ventes de Vêtements et Accessoires ont également enregistré une belle croissance de 17% sur le semestre, grâce au prêt-à-porter femme et homme, mais aussi aux accessoires de mode et aux chaussures. Le chiffre d'affaires s'affiche également en progression dans toutes les régions du monde: l'Asie-Pacifique (hors Japon), où le groupe réalise 38% de ses ventes, progresse notamment de 15%, et l'Europe de 7,8%.

Concernant les ventes en ligne, Axel Dumas a salué les performances du site hermes.com, relancé en mars en Europe, précisant que «près de 80% des acheteurs en ligne étaient de nouveaux clients» de la marque. Sur le semestre, le sellier indique avoir poursuivi ses recrutements, «renforçant ses effectifs de près de 280 personnes», pour atteindre à fin juin un total de 13 764 salariés, «dont 8 476 emplois en France», est-il précisé. Deux nouvelles maroquineries doivent entrer en production en 2020, et rejoindre les seize autres manufactures du groupe en activité dans l'Hexagone.

(L'essentiel/afp)