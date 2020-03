La Russie n'écarte pas l'idée d'une alliance avec l'Opep

Alexandre Novak, ministre russe de l'Énergie, a déclaré mardi à la chaîne télévisée Rossiïa-24 «ne pas fermer la porte» à l'alliance Opep-Russie pour stabiliser le marché du pétrole. Il a expliqué que le fait que l'accord de réduction de la production n'ait pas été prolongé au-delà du mois d'avril «ne signifie pas qu'à l'avenir nous ne pourrons plus coopérer entre pays Opep et non-Opep». «Si nécessaire, nous avons divers outils, dont une réduction et une augmentation de la production, et de nouveaux accords peuvent être conclus. Nous avons prévu des réunions régulières en mai-juin afin d'évaluer la situation», a ajouté M. Novak.

La Russie, qui n'est pas membre de l'Opep, s'est opposée vendredi à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour (bpj), les compagnies pétrolières russes s'opposant à des réductions, par crainte de perdre des parts de marché et afin de concurrencer offensivement le pétrole de schiste américain. En réponse, l'Arabie saoudite s'est lancée dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a annoncé mardi qu'il allait ouvrir ses robinets en avril à 12,3 millions bpj. M. Novak a lui assuré qu'à «court terme, la Russie peut augmenter sa production de 200-300 000 bpj, avec un potentiel de 500 000 bpj dans un avenir proche».

Les cours du pétrole se sont effondrés lundi, encaissant leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1991, après la décision unilatérale de Riyad de baisser ses prix à la livraison à la suite de l'échec des négociations entre le chef de file de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, et la Russie, deuxième producteur mondial. Le rouble a également subi sa plus forte chute depuis quatre ans face au dollar. Après un lundi noir, les Bourses du monde étaient soulagées mardi par la remontée des prix du pétrole. Mais c'était au tour de la Bourse de Moscou de s’effondrer à l'ouverture mardi après un week-end de trois jours.

(L'essentiel/afp)