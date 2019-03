La Guinée-​​Bissau, entre pauvreté et instabilité

Cette ancienne colonie portugaise est devenue indépendante en 1974 après une lutte de onze ans menée notamment par Amilcar Cabral. Depuis, le pays a connu quatre putschs (le dernier en 2012), seize tentatives de coup d'Etat et une valse des gouvernements. L'actuel président José Mario Vaz a été élu en 2014. La dernière crise politique s'est ouverte en août 2015 lorsqu'il a destitué son Premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), auquel tous deux appartiennent.

Ce petit pays (36 100 km2) constitué d'une partie continentale et de l'archipel Bijagos (88 îles dans l'océan Atlantique) est frontalier du Sénégal et de la Guinée. Sa population s'élevait à 1,86 million d'habitants en 2017 (Banque mondiale), avec une grande variété de groupes ethniques, langues et religions. Sa principale exportation est la noix de cajou, dont il est le 3e producteur africain. Celle-ci est cultivée sur 12% du territoire et ses recettes fiscales représentaient en 2017 près de la moitié du budget.

«Premier narco-Etat émergent d'Afrique »

En 2017, la croissance du PIB s'est établie à 5,9%. Mais l'activité a ralenti en 2018 à environ 3,8 % en raison d'une moindre production de noix de cajou provoquée par un climat défavorable et une baisse des prix, selon le FMI et la BM. La Guinée-Bissau figure parmi les pays les plus pauvres au monde, classée 177e sur 189 pays, selon l'indice de développement humain du Pnud (classement 2018). Près de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté (avec moins de 2 dollars par jour) et plus d'un tiers dans l'extrême pauvreté (moins de 1 dollar par jour).

La mauvaise qualité des services de santé demeurent l'un des plus grands problèmes du pays où l'espérance de vie moyenne n'atteint que 57,8 ans. En septembre, le 44e anniversaire de l'indépendance n'a pas été célébré faute d'argent. Un télégramme diplomatique américain de 2009 révélé par Wikileaks qualifiait la Guinée-Bissau de «premier narco-Etat émergent d'Afrique». Le pays est considéré comme un important point de transit du trafic de cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe.

Le scrutin, initialement prévu en novembre, est censé mettre fin à la crise politique.

(L'essentiel/afp)