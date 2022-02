«Préoccupé», ArcelorMittal réduit sa production

«Profondément préoocupé par les événements en Ukraine», le groupe ArcelorMittal a indiqué que la production de son usine, située à Kryvyi Rih, dans le centre, (qui comprend aussi des mines), serait réduite «au minimum technique» et que la production serait «arrêtée dans les mines souterraines».

«Notre priorité est notre personnel et nous avons élaboré des plans pour les aider à rester en sécurité si la situation devait s'aggraver».

1/2 Statement on Ukraine: ArcelorMittal is deeply concerned about the developments in Ukraine & potential impact this will have on our colleagues in the country. Our priority is our people & we had developed plans to help them stay safe should the situation escalate in this way.