SGG devient un grand groupe mondial

SGG a récemment acquis le groupe First Names auprès d’Anacap, pour un montant non communiqué. Ce renforcement doit permettre au fournisseur de services financiers luxembourgeois «de doubler notre taille, d’élargir géographiquement nos activités, ainsi que notre gamme de services», explique Serge Krancenblum, CEO du groupe.

SGG offre des services de comptabilité, du secrétariat juridique ou encore de l’appui administratif à des clients investisseurs comme des assets managers, des multinationales, des familles très fortunées ou encore des entrepreneurs. First Names est actif dans les services fiduciaires et l’administration de fonds, et présente une forte activité dans l’administration d’immobilier. «Il y a un tronc commun entre les deux entités, mais l’idée est de se diversifier pour devenir un grand groupe mondial, complète Serge Krancenblum. Nos clients sont de plus en plus internationaux et ont besoin d’une signature de qualité, comme cela existe dans l’audit avec les Big Four».

Présence dans 23 pays

Le groupe combiné porte ses effectifs à 1 500 employés - dont 340 à Luxembourg - pour une présence dans 23 pays. Il est devenu, en termes de revenus (supérieurs à 250 millions d’euros en 2017), le quatrième plus grand groupe mondial dans sa spécialité.

«Nous voulons continuer à faire grandir le groupe à la fois de manière organique, et par acquisitions», entrevoit le dirigeant. L’un des objectifs est ainsi de continuer à s’étendre dans des pays comme les États-Unis ou de consolider au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Luxembourg.



(Mathieu Vacon/L'essentiel)