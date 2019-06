Aider les banques, sans les rendre plus fragiles

Les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires - Chine, Union européenne et désormais Mexique - continuent d'empoisonner le climat économique et l'industrie européenne reste sous la menace de droits de douane dévastateurs. Les banquiers centraux auront deux pays à risque à l'esprit dans leurs débats: l'Italie, prête à un nouveau bras de fer avec Bruxelles sur l'étendue de ses déficits publics, et la Grèce, où des élections anticipées se tiendront en juillet.

Et la perspective au Royaume-Uni d'un Premier ministre eurosceptique, succédant à Theresa May, renforce les inquiétudes vis-à-vis d'un Brexit sans accord. Confrontée à ce cocktail de risques, l'institution monétaire ne semble toujours pas en passe de gagner son pari, soit remonter l'inflation légèrement sous les 2% «à moyen terme», un niveau censé favoriser l'investissement et l'emploi. Surtout que les attentes de hausse des prix «à cinq ans», baromètre surveillé de près par la BCE, sont retombées à près de 1,3%, comme à la mi-2016, au plus bas depuis que l'actuel patron de l'institut, Mario Draghi, a pris ses fonctions, fin 2011.

Ne pas rendre les banques plus fragiles

Or, par le passé, les mesures de relance annoncées par les gardiens de l'euro «ont souvent coïncidé avec la chute brutale des anticipations d'inflation», observe Carsten Brzeski, économiste de la banque ING. «Des mesures monétaires audacieuses» paraissent donc «nécessaires», estime Erik Nielsen, chef économiste chez UniCredit. Mais l'équation devient complexe tant la BCE a puisé dans son arsenal depuis 2014, descendant le coût du crédit tout en rachetant massivement de la dette privée et publique.

Lors de sa réunion de politique monétaire délocalisée jeudi à Vilnius, en Lituanie, l'institut devrait maintenir ses taux au plus bas tout en détaillant les conditions financières de sa prochaine salve de prêts géants aux banques, baptisés «TLTRO». Un équilibre devra être trouvé entre des conditions suffisamment avantageuses pour stimuler la distribution de crédit, mais sans rendre les banques les plus fragiles.

(L'essentiel/afp)