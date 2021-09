Qui gagne plus de 100 000 euros brut par an?

Les directeurs de site industriel au Luxembourg sont plutôt bien lotis. Les plus expérimentés d’entre eux peuvent prétendre à un salaire de 170 000 euros brut annuel, dans la grande série. C’est un peu moins dans l’industrie lourde et des petites et moyennes séries (140 000 euros), ou les produits semi-finis (150 000), mais cela reste confortable.

L’étude que vient de publier le cabinet de recrutement Hays détaille les rémunérations par secteur d’activités et expérience dans le pays, hors éléments variables et avantages en nature. Toujours parmi les fourchettes de gratification les plus hautes, qui concernent les profils ayant une solide carrière, on trouve les responsables conformité, risque, juridique et fiscalité, à 150 000 euros par an. Un niveau que peut viser un directeur d’agence en maîtrise d’ouvrage dans l’immobilier, et même dépasser après huit ans de pratique. Son collègue directeur technique peut toucher autour de 120 000 euros.

Un responsable d’exploitation dans une entreprise générale du bâtiment ou un directeur des ventes en commercial et marketing peuvent eux aussi être rétribués à hauteur de 150 000 euros par an. Parmi ces postes où il est possible de prétendre à plus de 100 000 euros après au moins huit ans d’expérience, on peut noter directeur financier (125 000), contrôleur financier (116 000), gestionnaire des risques en banque, responsable d’agence en architecture (110 000) ou directeur des ressources humaines (134 000).

(Mathieu Vacon)