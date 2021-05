Monaco veut mieux lutter contre l'argent sale

À Monaco, place financière offrant un concentré de l’économie du luxe, beaucoup d’argent circule y compris en cash. Pour lutter contre le blanchiment, la Principauté a durci la loi et les contrôles mais les résultats judiciaires «tangibles» sont longs à obtenir. Sur 2 km2 au bord de la Méditerranée, le Rocher compte une cinquantaine de fonds d’investissement, trente banques et une soixantaine de sociétés de gestion, sans compter les assurances et le secteur prolifique des intermédiaires de commerce de gros, brassant d’énormes chiffres d’affaires notamment dans le trading de produits pétroliers.

Depuis janvier, pour toute opération en espèces à partir de 10 000 euros, les commerçants sont tenus à des mesures de vigilance. Dans un pays comptant 30% de résidents millionnaires attirés par une fiscalité douce, de tels paiements en liquide sont fréquents. La loi impose dorénavant de vérifier l’identité de l’acheteur et de faire une déclaration de soupçons en cas de doute sur l’origine des fonds, voire de vérifier «l’arrière-plan socio-économique» du client lorsqu’il s’agit d’une relation d’affaires suivie.

«C’est long, les avocats se régalent»

Le plafond des paiements en espèces reste à 30 000 euros mais, à compter de 2022, quiconque entre ou sort de la Principauté avec 10 000 euros ou plus en liquide (ce qui inclut les métaux précieux comme l’or) pourra faire l’objet d’investigations de police et de saisies conservatoires si la provenance est douteuse. «On met beaucoup l’accent sur les infractions économiques et financières», a indiqué la procureure générale Sylvie Petit-Leclair.

La proportion importante d’intervenants étrangers à Monaco complexifie les dossiers. Si la justice a sanctionné ces dernières années des Italiens venus dans les années 2000 blanchir leur argent, notamment l’épouse d’un député et deux gros joueurs du casino, condamnés à un minimum d’un an de prison et à la confiscation des fonds, beaucoup d’affaires se terminent par une relaxe, comme en février pour un oligarque russe, ancien député. «Les poursuites sont faites, les investigations également mais c’est complexe, transnational et la procédure, c’est long, les avocats se régalent», observe Sylvie Petit-Leclair.

