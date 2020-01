Boeing subit sa première perte annuelle en 22 ans

L'avionneur Boeing a annoncé mercredi une perte nette de 636 millions de dollars pour 2019, la première en 22 ans, en raison des déboires de son 737 MAX. Le nouveau directeur général du groupe américain, David Calhoun, a tenté de rassurer. «Je mettrai du réalisme à chaque étape du processus pour faire revoler le MAX et j'écouterai tous ceux qui sont directement impliqués dans ce processus», a-t-il déclaré, mercredi, sur la chaîne de télévision CNBC. Promettant une écoute permanente pour aider «à résorber les angoisses», il a estimé que cela redonnera confiance en Boeing.

En 2018, Boeing avait dégagé un bénéfice net de 10,5 milliards de dollars. L'année 2019 est seulement le quatrième exercice déficitaire en 104 ans d'histoire pour le constructeur aéronautique américain. Outre 2019 et 1997, Boeing avait enregistré des pertes en 1995 et en 1946. Cette perte est due à des charges supplémentaires d'environ 9,2 milliards de dollars, l'immobilisation au sol du MAX ayant conduit Boeing à en suspendre pour une durée indéterminée les livraisons et la production. Boeing a repoussé à la mi-2020 une remise en service du Max.

La facture s'élève désormais à 18,4 milliards de dollars, dont près de la moitié portent sur les indemnisations des compagnies aériennes contraintes d'annuler des dizaines de milliers de vols. Elle prend également en compte les coûts de production, puisque le MAX a continué à être produit jusqu'en décembre, les aides aux sous-traitants et l'absence de suppressions d'emplois et de mesures de chômage technique. Cette ardoise ne comprend pas toutefois des accords potentiels avec les familles des victimes et les autorités américaines.

(L'essentiel/afp)