Ford débarque son patron pour l'Amérique du nord

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé mercredi le départ immédiat de son patron en Amérique du Nord, évoquant un «comportement inapproprié» mais sans donner davantage de précisions. Raj Nair, né en 1964, était le PDG des opérations nord-américaines (États-Unis, Canada et Mexique), vache à lait du groupe automobile, depuis le 1er juin 2017. A ce titre, il faisait partie des dirigeants les plus en vue de la marque à l'ovale bleu et pouvait prétendre à succéder au PDG actuel.

Son départ intervient après une enquête interne pour «comportement inapproprié» qui a conclu que «le comportement de M. Nair était incohérent avec le code de conduite de l'entreprise», a expliqué Ford dans un communiqué. «Nous avons pris la décision après un examen approfondi» de la situation, souligne le PDG Jim Hackett, cité dans le communiqué. «Ford est déterminé à fournir à ses employés une culture d'entreprise saine et respectueuse et nous attendons de nos leaders qu'ils respectent ces valeurs».





Maltraitances et harcèlement

Ford ne donne pas les détails des conclusions de son enquête et ne dit pas ce qu'il entend par «comportement inapproprié». «Je regrette sincèrement qu'il y ait eu des moments où mes agissements n'ont été ni en accord avec les responsabilités d'un leader ni conformes aux principes de l'entreprise», a pour sa part regretté Raj Nair, entré chez Ford en 1987. Il quitte le groupe automobile deux mois après que le PDG Jim Hackett eut présenté ses excuses aux employés de deux usines de Chicago, après la publication d'un article dans la presse américaine rapportant des faits de harcèlement sexuel et d'abus présumés dont des salariées auraient été victimes.

Selon le New York Times, des maltraitances et du harcèlement exercés sur des femmes employées dans des usines du constructeur automobile américain remontent aux années 90. Plus de 70% des employés actuels ou anciens salariés dénoncent, ainsi selon le journal, une culture particulièrement hostile à l'égard des femmes.