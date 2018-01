Airbus: un bon bilan 2017 mais la fin de l'A380?

«Très honnêtement, si nous n'arrivons pas à un accord avec Emirates», le principal client du géant des airs, «il n'y aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme», a répondu M. Leahy, interrogé sur l'avenir du gros porteur en panne de commandes depuis deux ans, au cours de la présentation du bilan commercial 2017 du groupe.

«Nous sommes toujours en discussion avec Emirates mais honnêtement ils sont probablement les seuls à être en mesure pour le moment sur le marché de prendre un minimum de six (avions) par an sur une période huit à dix ans», a-t-il ajouté, se disant toutefois «confiant» dans le fait qu'un accord puisse être trouvé sur une commande par la compagnie du Golfe. Le constructeur, qui a progressivement baissé la cadence de production du gros porteur, espérait engranger en novembre une commande lors du salon aéronautique de Dubaï. Mais la compagnie, qui a pris livraison en 2017 de son 100e exemplaire d'A380, a finalement annoncé une commande pour 40 Boeing 787-10.

«La trajectoire sera de ralentir»

Fabrice Brégier, le numéro 2 du groupe, s'est voulu plus optimiste. «La trajectoire sera de ralentir» la production de l'avion avec 12 appareils livrés en 2018, a-t-il indiqué en confirmant que l'avionneur comptait abaisser ce rythme à «six avions par an». «Le défi sera de maintenir au moins ce niveau dans les prochaines années avant le remplacement des A380 (en service) et (l'ouverture, NDLR) de nouveaux marchés potentiels», a-t-il ajouté. Airbus est engagé dans une course contre la montre afin de prolonger la durée de vie du programme. L'A380, l'avion commercial dont la capacité de passagers est la plus importante au monde, a été commandé à 317 exemplaires depuis son lancement en 2007.

Selon le bilan 2017, Airbus s'est imposé une fois de plus comme le champion des commandes d'avions avec 1 109 commandes nettes reçues en 2017, contre 912 à son rival américain Boeing. Le géant basé à Toulouse (sud de la France) a en revanche été, comme les années précédentes, derrière Boeing en termes de livraisons malgré le chiffre record de 718 livraisons d'avions effectuées l'an dernier, contre 763 au géant de Seattle. Airbus s'était donné comme objectif de livrer plus de 700 appareils en 2017, contre 688 en 2016. «Nous avons établi un nouveau record de livraisons, un succès qui s'ajoute à un cinquième record de prises de commandes, autant de réussites qui font de cette année un excellent millésime», s'est félicité Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Commercial Aircraft.

«Nous allons doubler le nombre d'A320neo»

Au total, Airbus a livré 558 moyen-courriers de la famille A320, dont 181 A320neo, la version re-motorisée du best-seller du groupe, soit une augmentation de 166% par rapport à 2016, souligne-t-il. Sur le segment long-courrier, il a livré 67 A330, 78 A350 XWB, son dernier-né sur le segment, et 15 A380, le vaisseau amiral du groupe. «Ce nombre de livraisons est supérieur de plus de 4% au record précédent atteint en 2016, avec 688 appareils», souligne Airbus.

En termes de commandes, Airbus a enregistré plus de 1 109 nouvelles commandes auprès de 44 clients. Fin 2017, son carnet de commandes comprenait 7 265 appareils d'une valeur de 1 059 milliards de dollars aux prix catalogue. Pour 2018 Airbus vise 800 livraisons d'avions contre 718 en 2017, grâce à la montée en cadence de production de l'A320neo, a ajouté M. Brégier. «Nous allons doubler le nombre d'A320neo» livrés en 2018, a annoncé M. Brégier «Si nous faisons cela, nous serons proches de 800 livraisons en 2018», a-t-il ajouté. Selon lui, deux tiers des livraisons devraient être composées d'A320neo en 2018 contre un tiers en 2017.

(L'essentiel/AFP)