La crise du 737 MAX, un cauchemar pour Boeing

Où en est-on dans cette crise causée par la succession de deux accidents du 737 MAX avec les compagnies Ethiopian Airlines en mars (157 morts) et Lion Air en octobre (189 morts)? Il n'y aura pas de miracle: Boeing devrait annoncer une perte nette trimestrielle de plus de 3 milliards de dollars, selon les calculs de S&P Capital IQ. Boeing n'avait jusqu'à présent perdu de l'argent que deux fois: 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre 2009 et 234 millions au deuxième trimestre 2016.

Le chiffre d'affaires devrait chuter de plus de 20% car Boeing a suspendu les livraisons des 737 MAX, ce qui signifie qu'il ne reçoit pas de chèques des compagnies aériennes qui ne paient en intégralité que quand elles prennent possession de l'avion. Les agences de notation Moody's et Fitch menacent d'abaisser la note de solvabilité de l'avionneur. Elle s'élève pour l'instant à quelque 8 milliards de dollars et ne comprend pas les indemnisations des familles de victimes, qui ont déjà porté plainte.

Pas pris de mesures de chômage technique

La charge de 5,6 milliards de dollars annoncée récemment par le constructeur est destinée à compenser les compagnies aériennes et les loueurs d'avions ayant dû annuler des milliers de vols. Boeing ne va pas forcément leur verser de l'argent mais leur accorder, au cas par cas, des ristournes sur de futures commandes, offrir des services de maintenance, de formation... Les coûts de production du 737 ont augmenté de 2,7 milliards de dollars, Boeing n'ayant par exemple pas pris de mesures de chômage technique en dépit d'une baisse des cadences de production, à 42 appareils par mois contre 52 avant la crise.

Poursuivi en justice par des familles de victimes, Boeing a déjà mis en place un fonds d'indemnisation doté de 50 millions de dollars mais s'est engagé à leur en verser 100 millions. Ce montant pourrait exploser. Il pourrait écoper également d'une amende des autorités américaines, notamment du ministère de la Justice qui a ouvert une enquête pénale sur le 737 MAX, selon des sources proches du dossier.

(L'essentiel/afp)