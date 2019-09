500 hôtels pourraient fermer immédiatement

«Il y a 500 hôtels qui vont fermer immédiatement à cause de la faillite de Thomas Cook et la situation pourrait empirer si le gouvernement ne prend pas immédiatement des mesures», a déclaré Juan Molas, président de la Confédération des hôtels et des logements touristiques dans un entretien au quotidien économique Cinco Dias. Selon M. Molas, dont l'organisation représente 15 000 entreprises du secteur en Espagne, la facture d'impayés laissée en Espagne par Thomas Cook, qui a fait faillite le 23 septembre, pourrait dépasser l'estimation initiale de 200 millions évoquée par le secteur.

«Ce sera beaucoup plus. Le montant pour huit chaînes hôtelières seulement est proche de 100 millions», affirme-t-il. Sur les 500 hôtels pouvant mettre la clé sous la porte en Espagne, 100 dépendaient exclusivement de Thomas Cook tandis que les autres avait une clientèle formée de 30 à 70% de touristes amenés par le tour-opérateur, a précisé Juan Molas. Le président de la Confédération des hôteliers cite notamment l'exemple d'un établissement à Fuerteventura, aux Canaries, ayant récemment dépensé 20 millions d'euros en rénovation et qui va se retrouver avec 700 chambres «vides à partir du 7 octobre» et 200 employés qu'il va devoir licencier.

Thomas Cook était le second tour-opérateur le plus important d'Espagne, où ses compagnies aériennes ont acheminé 7,3 millions de touristes en 2018, soit près de 9% du nombre total de visiteurs, selon un calcul de l'AFP sur la base de statistiques aéroportuaires. Aux Canaries, région la plus touchée en Espagne avec les Baléares, l'impact pourrait être particulièrement important alors que cet archipel est une destination prisée des touristes en hiver.

(L'essentiel/afp)