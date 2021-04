Nouveau siège pour Société Générale Luxembourg

Le directeur général du groupe Société Générale, Frédéric Oudéa, avait fait le déplacement, c'est dire l'importance du moment: ce vendredi, il a posé, en compagnie du ministre des Finances, Pierre Gramegna, et du CEO SG Luxembourg, Arnaud Jacquemin, la première pierre du nouveau siège social de l'entité luxembourgeoise. Le bâtiment Arsenal, avec l'Icône à Belval (dont le bail a été signé en février dernier), accueillera toutes les équipes de Société Générale Luxembourg, à l'horizon 2023. Le groupe emploie quelque 1 330 personnes au Grand-Duché.

Ces deux bâtiments modernes - à haute exigence environnementale - anticipent les nouveaux modes de travail (télétravail) et proposeront de grands espaces collaboratifs. «Ces bâtiments permettront de mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail, toujours basée sur l’humain, la flexibilité et la digitalisation», a indiqué Arnaud Jacquemin. Ce nouveau siège permettra de loger environ 700 postes de travail sur 9 700 m², répartis sur trois volumes dont un socle avec un auditorium de 250 places et un business center.

Pierre Gramegna a rappelé que la Société Générale avait été la première banque étrangère à s'établir au Luxembourg en 1893 et s'est félicité que le groupe «réaffirme son ancrage au Grand-Duché et investit dans le développement futur du pays».

(mc/L'essentiel)