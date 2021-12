«Un dynamisme» des salaires et l'index en 2022

«Bien orientée à l’approche de 2022», l’activité économique au Luxembourg reste relativement épargnée par les effets de la pandémie de Covid, alors que «l'activité en Europe oscille entre vagues de croissance et vagues d'infections au coronavirus», écrit le Statec, dans sa note de conjoncture semestrielle, publiée jeudi. «Le PIB a certes enregistré un léger recul au 2e trimestre 2021, mais il était resté très dynamique sur les deux trimestres précédents, pendant lesquels la zone euro s’était retrouvée en récession».

L’institut de statistiques national calcule une croissance du produit intérieur brut (PIB) autour de 7% en 2021, puis de 3,5% en 2022. Des anticipations qui peuvent être affectées par l’aggravation de la situation sanitaire et des restrictions pouvant l’accompagner, prévient le Statec.

Les dernières prévisions montrent aussi que le «redressement des finances publiques sera plus rapide qu’antérieurement prévu». En déficit de 3,5% du PIB en 2020, il devrait être proche de l’équilibre cette année avant de remonter à +1,4% en 2022.

Salaires dynamiques

Sur le front de l’emploi, les tendances restent positives pour 2022 - progression attendue de +3% et chômage à 5,2% de la population. Côté rémunérations, «les salaires affichent un certain dynamisme, notamment dans les services de transports et entreposage, les activités immobilières et les services d’information et communication. Cette dynamique devrait rester de mise avec la tranche indiciaire tombée en octobre 2021 et une prochaine prévue pour le dernier trimestre de 2022».

«Le Luxembourg fait partie des pays qui ont le mieux traversé la crise sanitaire en 2020, tout en ayant eu une part d’emplois aidés par le gouvernement relativement faible». Même si les dépenses publiques se sont envolées de +13% l’an passé sous l’effet des mesures de soutien liées au Covid.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)