L'appart le plus cher de Manhattan appartient à...

Le PDG de Dell Technologies, Michael Dell, est l'acheteur mystérieux du luxueux appartement new-yorkais vendu en 2014 pour un prix record de quelque 100 millions de dollars, a affirmé jeudi le Wall Street Journal. Selon le journal économique, qui cite des sources proches de la transaction, l'homme d'affaires texan est bien l'acquéreur, resté anonyme à l'époque, de cet appartement duplex d'environ 1 000 m², avec terrasse et vue à couper le souffle sur Manhattan, au sommet de la tour de luxe «One57» construite par l'architecte français, Christian de Portzamparc, au pied de Central Park.

Le montant atteint par cette vente scellée en 2014 - 100,47 millions de dollars, selon le journal - reste un record à ce jour, même s'il risque d'être bientôt battu lors de la vente des appartements les plus chers d'un nouvel immeuble situé sur Central Park South, selon le journal. Michael Dell, 52 ans, qui a créé Dell à l'âge de 19 ans, fait partie des hommes les plus riches au monde. Fin 2015, son groupe a racheté pour 67 milliards de dollars le groupe EMC, numéro un mondial du stockage de données, la plus grosse fusion jamais alors réalisée dans le secteur des technologies.

Sa fortune personnelle est estimée à 23,4 milliards de dollars par Forbes, ce qui faisait de lui le 19e Américain le plus riche en 2017. L'essentiel de sa fortune provient de sa société d'investissement MSD Capital, qui détient des participations dans des hôtels et des restaurants, selon Forbes. En plus de sa résidence à Austin et de cet appartement à Manhattan, il est propriétaire d'une luxueuse maison à Hawaïï, selon Forbes.

(L'essentiel/AFP)