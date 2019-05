Londres-​​Gatwick passe dans les mains de Vinci

«Vinci Airports finalise aujourd'hui l'acquisition de la majorité du capital (50,01%) de l'aéroport de Londres Gatwick», a annoncé le groupe dans un communiqué de presse mardi. Les 49,99% restants sont gérés par Global Infrastructure Partners (GIP), détaille Vinci, qui affirme être désormais le deuxième opérateur aéroportuaire mondial avec plus de 240 millions de passagers accueillis par an, dont 46 millions à Londres Gatwick. Vinci Airports indique qu'il gère «aujourd'hui le réseau aéroportuaire mondial le plus diversifié avec 46 aéroports dans 12 pays».

Au premier trimestre 2019, Londres Gatwick a enregistré une croissance du nombre de passagers de 4%, et est appelé à devenir le premier aéroport du réseau Vinci Airports. La filiale du géant français du BTP a précisé avoir «financé l'opération par endettement, notamment une émission obligataire en livres sterling lancée en mars 2019». La gouvernance de l'aéroport ne change pas, détaille le groupe, qui indique que «Sir David Higgins, Stewart Wingate et Nick Dunn restent respectivement président, directeur général et directeur financier», et sont rejoints «par Cédric Laurier, de Vinci Airports, en tant que directeur technique».

Ouvert en 1958, Gatwick est fréquenté par quelque 50 compagnies aériennes et emploie directement 24 000 personnes. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre la barre des 53 millions de passagers annuels en 2023.

(L'essentiel/afp)