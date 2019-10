L'Inde vante une «nouvelle ère» avec la Chine

Des entretiens en tête-à-tête des présidents indien et chinois visent à apaiser les tensions récentes entre les deux pays à la suite des troubles au Cachemire et la révocation en août par New Delhi de l'autonomie de cette région, disputée entre l'Inde et le Pakistan, et la domination de Pékin dans les relations commerciales sino-indiennes. La Chine et l'Inde ont convenu de «rester sensibles aux préoccupations de l'autre» de façon à ce que les relations bilatérales «contribuent à la paix et la stabilité dans le monde», a ajouté Narendra Modi.

Le président Modi n'a pas désigné les motifs de crispation entre les deux pays, se contentant d'indiquer qu'il avait évoqué avec son interlocuteur chinois «d'importants sujets bilatéraux et mondiaux». Les deux géants asiatiques se sont opposés verbalement ces derniers jours autour de la question du Cachemire, Pékin soutenant diplomatiquement le Pakistan qui dispute cette région himalayenne à l'Inde depuis plus de 70 ans. La Chine a un grand projet d'infrastructures au Cachemire pakistanais, territoire revendiqué par New Delhi.

L'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle a pour sa part indiqué samedi matin que M. Xi avait reçu un «accueil chaleureux» de la part de M. Modi, et que tous deux avaient convenu que leurs pays «devraient se respecter et apprendre l'un de l'autre afin de parvenir ensemble à un développement et une prospérité communs».

(L'essentiel/afp)