Des trajets en jet privé à des prix limités

JetClass a inauguré jeudi son premier vol entre le Luxembourg et Zurich. La jeune entreprise de service de voyage, qui propose des sièges sur des vols en jet privé, signait ainsi son arrivée au Grand-Duché. «Notre technologie permet d’étudier le marché et de scanner les prix proposés en business et première classe sur les compagnies classiques, pour déterminer quelle route serait profitable tout en proposant des tarifs compétitifs par rapport à ces offres», dit Wagas Ali, CEO et cofondateur de la société. Ainsi, après un tarif de lancement à 390 euros, la ligne entre Luxembourg et Zurich s’affichera à partir de 541 euros l’aller et 737 euros le retour.



JetClass compte sur la clientèle d’affaires pour faire décoller ses revenus, mettant en avant, outre le prix, la flexibilité et le confort offerts par cette solution. L’entreprise ne dispose pas de sa propre flotte mais loue des appareils, et adapte ainsi leur taille en fonction des réservations, pour optimiser les coûts. Au Luxembourg, six vols par semaine avec six passagers en moyenne sont envisagés, ainsi que l’ouverture de nouvelles destinations.





(Mathieu Vacon/L'essentiel)