«La finance n'a pas assez de femmes au sommet»

Une nouvelle réglementation, au Royaume-Uni, contraint les grands noms de la finance à publier les écarts de salaire entre hommes et femmes. Et les chiffres ne sont pas flatteurs. Si toutes entreprises confondues, un homme gagne en moyenne 18,4% de plus qu'une femme dans le pays, l'écart monte en flèche dans le secteur financier, le plus mauvais élève aux côtés du transport aérien.

Parmi les banques, il grimpe à 33% pour Lloyds Banking Group et à 37,2% chez RBS, et s'envole pour les établissement tournés vers la banque d'affaires, avec un écart de 48% chez Barclays International, 55,5% chez Goldman Sachs et à 59% à HSBC. Il est «choquant d'en être là en 2018», s'est alarmée la présidente de la puissante commission du Trésor de la Chambre des Communes britannique, Nicky Morgan, en commentant les chiffres de Barclays.

Plafond de verre

Ce début de transparence est le résultat d'une réglementation adoptée en avril 2017 au Royaume-Uni qui impose aux entreprises de plus de 250 salariés de publier d'ici au 6 avril les écarts salariaux entre hommes et femmes. La plupart des banques ont devancé la date limite, mais à quelques jours de l'échéance les chiffres n'ont toujours pas été publiés par environ la moitié des 9 000 entreprises concernées, tous secteurs confondus. L'écart est mesuré grâce à la moyenne des revenus pour les employés de chaque sexe, sans tenir compte du type de poste occupé ou de l'ancienneté.

Les banques s'empressent d'expliquer que l'énorme différence de revenus publiée s'explique par une répartition des postes désavantageuse pour les femmes. En cause, le fameux plafond de verre qui cantonne les femmes dans des postes subalternes et les empêche d'accéder au sommet de la hiérarchie ou aux activités les plus prestigieuses comme la banque d'affaires ou les marchés, royaume des traders. «L'industrie financière n'a pas encore assez de femmes au sommet de la hiérarchie et c'est là où on trouve les meilleurs salaires», explique Karen Frank, directrice générale de la banque privée chez Barclays.

(L'essentiel/afp)