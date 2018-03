Une «année 2017 difficile» pour Lego

Le chiffre d'affaires a reculé de 7,7% par rapport à 2016, à 35 milliards de couronnes (4,7 milliards d'euros), pour un bénéfice net en baisse de 17,2%, à 7,8 milliards. Le bénéfice opérationnel a fléchi de 16,8% l'année dernière, à 10,4 milliards. «2017 a été une année difficile, dans l'ensemble nous ne sommes pas satisfaits des résultats», a fait savoir le PDG Niels Christiansen, sur le site du groupe.

Alors que les ventes Lego continuent de croître en Chine, dans la plupart des marchés nord-américains et européens, la valeur des ventes a reculé «principalement en raison des mesures prises par le groupe visant à réduire les stocks», a expliqué le Danois dans son rapport annuel. En 2017, Lego a mis en place un dispositif visant à liquider ses produits en stocks, en baissant notamment le prix de ces derniers.

Partenariat avec le Chinois Tencent

La marque non cotée en Bourse s'est démultipliée ces dernières années pour faire entrer la célèbre brique en plastique dans l'ère de la modernité virtuelle: Lego a lancé des jeux vidéos, un film à succès qui aura plusieurs suites, des dessins animés, les parcs d'attractions Legoland, et des produits dérivés. Mais le groupe, aux prises avec un repli de ses ventes qui érodent sa rentabilité depuis 2016 - après onze années de croissance consécutives - notamment aux États-Unis et en Europe, avait annoncé en septembre la suppression de 1 400 emplois dans le monde soit environ 8% de ses effectifs.

Pour 2018, Lego prévoit une «stabilisation» de son activité et entend investir afin de créer de la demande. «Il n'y a pas de solution miracle et il faudra du temps pour parvenir à une croissance à plus long terme», a commenté Niels Christiansen. En janvier, Lego et le géant de l'Internet chinois Tencent ont dévoilé un partenariat afin de développer des jeux en ligne à destination des enfants en Chine. «Le partenariat prévoit le développement d'une section vidéo Lego pour les enfants sur la plateforme Tencent, le développement, la publication et l'exploitation de jeux sous licence Lego», avait fait savoir le fabricant de jouets. Au programme également le développement de Lego Boost, un système qui permettra aux enfants d'animer leurs constructions, et la possible mise en place d'un réseau social pour enfants baptisé Lego Life.

