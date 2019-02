En difficulté, Alessi supprime 80 emplois

Alessi, qui fabrique des produits ménagers ou d'art de la table design, en faisant appel aux plus grands, de Philippe Starck à Ettore Sottsass, a vu son chiffre d'affaires reculer de 86 millions d'euros en 2010 à quelque 60 millions l'an passé. Basé à Crusinallo di Omegna (nord), le groupe explique avoir dû se résigner à supprimer ces 80 emplois «afin de garantir un futur à l'entreprise et à ce qu'elle représente pour le Made in Italy».

«Il n'est pas prévu de délocaliser la production, ni de fermer l'usine de Crusinallo di Omegna, que nous continuerons à considérer comme un élément stratégique également pour le futur», précise l'entreprise familiale. Alessi promet également de «gérer de manière responsable» ces suppressions d'emplois afin de «réduire au maximum l'impact sur les personnes». Une vingtaine d'employés devraient pouvoir bénéficier de la nouvelle loi sur les retraites décidée par la coalition populiste au pouvoir.

Bialetti également en difficulté

Alessi, qui emploie au total 360 personnes, Italie comprise, entend se relancer en se développant sur de nouveaux canaux de ventes, notamment en ligne, en mettant un coup d'accélérateur sur l'international, marchés asiatiques ou Moyen-Orient notamment, tout en rationalisant son catalogue de produits. Le groupe a été touché par la dure récession qu'a subie l'Italie en 2012/2013. La péninsule, après plusieurs années de croissance atone, est retombée en récession fin 2018 et 2019 s'annonce plutôt morose.

Une autre entreprise emblématique de l'Italie, Bialetti, qui a inventé la célèbre cafetière Moka devenue une icône du design italien, est, elle aussi, en difficulté. Bialetti a vu ses ventes chuter de 18,5% sur les neufs premiers mois de 2018, à 100 millions d'euros, tandis que son endettement s'élevait à près de 80 millions fin 2018.

