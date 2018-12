La Chine dope toujours les dépôts de brevets

La Chine continue à être le pays qui porte la croissance du nombre de dépôts de brevets et d'enregistrements de marques et d'autres droits. Au total, 3,168 millions de demandes de brevets ont été lancées en 2017, en hausse de 5,8%. L'office chinois de propriété intellectuelle a reçu un record de près d'1,39 million de dépôt, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) publié lundi. Il devance les États-Unis à plus de 600 000, le Japon à près de 320 000, la Corée du Sud à environ 205 000 et l'Office européen des brevets à plus de 160 000.

Ces cinq bureaux rassemblent environ 85% du total mondial. «L'innovation soutenue par la propriété intellectuelle» est une composante de plus en plus importante de la concurrence et de l'activité commerciale, affirme le directeur général de l'OMPI, Francis Gurry. La Chine est en augmentation d'environ 15%, alors que son homologue européenne n'avance que de 4,5%. La progression n'a atteint que 0,2% aux États-Unis et 0,03% au Japon. Les demandes ont reculé en Corée du Sud d'environ 2%. L'Asie rassemble environ deux tiers des dépôts dans le monde, en augmentation importante.

Pour les dépôts à l'étranger, les États-Unis restent devant avec plus de 230 000 demandes. Le Japon arrive à 200 000, l'Allemagne à 103 000, la Corée du Sud à près de 70 000 et la Chine à plus de 60 000. Le nombre de brevets en vigueur s'est étendu de près de 5,8% et dépasse largement les 13 millions. Les États-Unis devancent la Chine et le Japon.

Chine au 1er rang sur les demandes

Côté marques, 12,39 millions de demandes ont été observées, en augmentation de 26,8%. La Chine est là aussi première avec près de 5,8 millions, devant les États-Unis à plus de 613 000, le Japon à plus de 560 000, l'UE à plus de 370 000 et l'Iran à plus de 358 000. Téhéran a d'ailleurs obtenu l'augmentation la plus importante qui a atteint environ 88%, devant la Chine à environ 56%.

Là encore, l'Asie a rassemblé deux tiers des demandes, très largement en augmentation. Au total, 43,2 millions d'enregistrements de marques étaient actifs dans le monde en 2017. La Chine est première devant devant les États-Unis et le Japon.

Sur les dessins et modèles industriels, environ 1,25 million de demandes ont été lancées. La Chine est également devant à près de 630 000, devant l'UE à près de 112 000. L'Asie a rassemblé plus des deux tiers des demandes. Le nombre de total de dessins et modèles industriels en vigueur dans le monde a augmenté de 5%. La Chine est au premier rang, devant la Corée du Sud.

(L'essentiel/afp)