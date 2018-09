ArcelorMittal va bien racheter l'Italien Ilva

À l'issue de négociations marathon, ArcelorMittal a accepté d'embaucher 10 700 employés sur les quelque 13 500 actuels, à même niveau de salaires et de droits. Quelque 2 500 autres employés doivent rester sous l'administration de la «vieille» Ilva pour des travaux de dépollution du site de Tarente (sud), au moins jusqu'en 2023. L'accord prévoit aussi que le ministère du Développement économique finance, à hauteur de 250 millions d'euros, d'éventuels départs volontaires. Il s'accompagne également d'un plan environnemental amélioré pour le principal site du groupe, situé à Tarente (sud) et figurant parmi les plus pollués d'Europe.

«C'est un accord très important parce qu'il annule les licenciements et prévoit l'embauche immédiate de 10 700 employés», contre 10 000 proposés par ArcelorMittal initialement, s'est félicité le secrétaire du syndicat Fim-Cisl, Marco Bentivogli. L'accord «donne la garantie à tous d'être réabsorbés par ArcelorMittal ou de bénéficier d'un plan de départ volontaire», a-t-il ajouté.

«Le meilleur résultat possible»

Cet accord doit être soumis à l'avis des employés, a précisé le secrétaire général du syndicat Uilm, Rocco Palombella, dans un communiqué. Toute la classe politique, de gauche comme de droite, s'est félicitée de cet accord, alors que l'avenir d'Ilva est en suspens depuis des mois. Le nouveau gouvernement, estimant que l'appel d'offres présentait des défauts, avait annoncé fin juillet le lancement d'une procédure pouvant conduire à son annulation, un coup de tonnerre qui risquait de mettre en péril des milliers d'emplois.

Le ministre du Développement économique, Luigi di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S), jugeait aussi que les précédents engagements pris par ArcelorMittal avec l'ancien gouvernement n'étaient pas suffisants, tant sur le plan environnemental qu'en terme d'emplois. Avec les nouvelles propositions faites par le géant mondial et l'accord passé avec les syndicats, M. Di Maio a jugé que c'était «le meilleur résultat possible». Il a aussi précisé que l'intérêt public qu'il aurait pu y avoir à annuler l'appel d'offres disparaissait avec cet accord.

(L'essentiel/afp)